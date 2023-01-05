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В Азербайджане размножают редкие сорта карабахского винограда

В Азербайджане размножают редкие сорта карабахского винограда В Азербайджане вновь начали размножать один из редких сортов винограда лкени черный, ранее выращиваемого на территории Карабаха.
АПК
5 января 2023 г. 11:08
В Азербайджане размножают редкие сорта карабахского винограда

В Азербайджане вновь начали размножать один из редких сортов винограда лкени черный, ранее выращиваемого на территории Карабаха.

Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

Сообщается, что с целью увеличения производственного и экспортного потенциала национальных брендов в Научно-исследовательском институте виноградарства и виноделия выращиваются местные сорта винограда, оказавшиеся под угрозой исчезновения. Для того чтобы обеспечить производителей качественным посадочным материалом, выявляются и собираются местные сорта винограда.

Институт подписал договор о научном сотрудничестве с Институтом селекции винограда Гайльвайлерхоф (Германия) с целью изучения генетического разнообразия местных сортов винограда с использованием современных методов. Согласно договору, 28 апреля 2022 года черенки сорта винограда Лкени черный были отправлены на анализы в немецкий институт. Генетический анализ показал уникальность данного сорта.

Черенки Лкени черного, считающегося самым ценным техническим сортом винограда в Азербайджане, встречаются на старых виноградниках в Гяндже, Гёйгёльском районе, на территории Карабаха (особенно в Физулинском районе). В настоящее время сорт посажен и культивируется в Абшеронском коллекционном саду Научно-исследовательского института виноградарства и виноделия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQarabağın nadir üzüm sortları yenidən çoxaldılır

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