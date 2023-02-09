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В Азербайджане расходы фермеров на корма снизятся до 10%

В Азербайджане расходы фермеров на корма снизятся до 10% Освобождение импорта в Азербайджан семян некоторых растений, продуктов для хлебобулочного производства, кормов для животных, кормовых добавок, удобрений от таможенных пошлин в соответствии с решением Кабинета министров до конца 2023 года приведет к снижен
АПК
9 февраля 2023 г. 18:29
В Азербайджане расходы фермеров на корма снизятся до 10%

Освобождение импорта в Азербайджан семян некоторых растений, продуктов для хлебобулочного производства, кормов для животных, кормовых добавок, удобрений от таможенных пошлин в соответствии с решением Кабинета министров до конца 2023 года приведет к снижению затрат на корма до 10%.

Как передает Report, об этом заявил директор Центра аграрных исследований при Министерстве сельского хозяйства Фирдовси Фикретзаде.

По его словам, это решение обеспечит снижение затрат на корма для интенсивных хозяйств, занимающихся животноводством и птицеводством.

"Это решение было принято для уменьшения влияния роста цен на корма на мировом рынке на местных фермеров. За счет снижения затрат на корма удастся избежать роста цен на мясо птицы и яйца. Освобождение семян от импортной таможенной пошлины снизит производственные затраты фермеров, что повлияет на рыночные цены", - сказал Фирдовси Фикретзаде.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda fermerlərin yem xərcləri 10 %-dək azalacaq

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