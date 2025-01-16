В Азербайджане проведен осенний посев зерновых и зеленых кормов на площади 42 тыс. га

По состоянию на 1 января 2024 года в Азербайджане озимые зерновые культуры и зеленые корма были посеяны на площади 941,7 тыс. га.

По состоянию на 1 января 2024 года в Азербайджане озимые зерновые культуры и зеленые корма были посеяны на площади 941,7 тыс. га.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, из них 932,2 тыс. га составили озимые зерновые культуры, из которых 505,5 тыс. га приходится на пшеницу, 426,6 тыс. га на ячмень и 0,1 тыс. га на рожь.

Наибольшие площади пшеницы были засеяны в Джалилабадском (47 тыс. га), Шамахинском (28,0 тыс. га), Физулинском (25,2 тыс. га), Гаджигабульском (23,2 тыс. га), Шекинском (21,9 тыс. га), Агджабединском (21 тыс. га), Исмаиллинском (20,1 тыс. га) и Гобустанском (14,3 тыс. га) районах, а наибольшие площади ячменя - в Шекинском (38,1 тыс. га), Кюрдамирнском (33,6 тыс. га), Нефтчалинском (26,6 тыс. га), Билясуварском (24,1 тыс. га), Агсуинском (19,6 тыс. га), Гобустанском (14,8 тыс. га) и Джалилабадском (13,4 тыс. га) районах

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года посевные площади озимых зерновых культур сократились на 8,2%, в том числе площадь посева пшеницы уменьшилась на 15,5%, а площадь посева ячменя увеличилась на 2,3%.