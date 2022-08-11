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В Азербайджане пройдут выставки-ярмарки семян

В Азербайджане пройдут выставки-ярмарки семян Агентство аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства традиционно организует выставки-ярмарки семян в различных регионах.
АПК
11 августа 2022 г. 15:01
В Азербайджане пройдут выставки-ярмарки семян

Агентство аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства традиционно организует выставки-ярмарки семян в различных регионах.

Об этом Report сообщили в министерстве.

В ярмарках наряду со структурами Агентства примут участие Агентство аграрного кредитования и развития, Государственный семенной фонд, Общественное объединение "Ассоциация семеноводов Азербайджана", местные производители семян, научно-исследовательские институты, крупные компании, занимающиеся производством и продажей семян, фермеры.

Основная цель проведения ярмарок в регионах - формирование рынка семян, налаживание реального взаимодействия в рамках цепочки “селекционер-семеновод-потребитель”, организация деловых и продуктивных встреч, а также обеспечение доступности сертифицированных семян для фермеров.

На выставке будут представлены в основном зерновые (ячмень, пшеница), а также сорта и семена овощных культур.

Ярмарки пройдут 18 августа в Шеки, 20 августа - в Исмаиллы, 24 августа - в Губе, 29 августа - в Агджабеди, 31 августа - в Сабирабаде, 2 сентября - в Джалилабаде и 8 сентября - в Гаджигабуле.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda toxum sərgi-satış yarmarkaları keçiriləcək

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