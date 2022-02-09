В Азербайджане пройдет выставка Caspian Agro 2022

В Бакинском Экспо-центре 18-20 мая пройдет 15-я Юбилейная азербайджанская международная сельскохозяйственная выставка Caspian Agro 2022.

В Бакинском Экспо-центре 18-20 мая пройдет 15-я Юбилейная азербайджанская международная сельскохозяйственная выставка Caspian Agro 2022.

Как передает Report со ссылкой на компанию Caspian Event Organisers, в выставке примут участие компании из Азербайджана, США, Грузии, Нидерландов, Испании, Израиля, Италии, России, Турции и Украины.

Инновации в различных областях сельского хозяйства всегда были частью выставки, и этот год не является исключением. Caspian Agro 2022 фокусируется на высоких технологиях и представляет направление "Smart Agro", которое охватывает такие разделы, как "Умное село", интернет вещей, искусственный интеллект, IT-услуги, беспилотные летательные аппараты (дроны), а также робототехнические комплексы. В ходе трехдневной выставки будут обсуждаться инновационные технологии в сфере сельского хозяйства, состоятся деловые встречи между предпринимателями и участниками выставки.

В разделе "Smart Agro" будут представлены проекты, реализация которых уже началась, а также тех, которые планируется реализовать на освобожденных от оккупации территориях Карабаха.

Выставка "Caspian Agro 2022" проводится при активной поддержке и участии Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики. Выставка также поддерживается Агентством по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики, Фондом поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане, Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO) и Национальной конфедерацией предпринимателей (работодателей) Азербайджана. Организаторами выставки являются Caspian Event Organisers и зарубежные партнеры.