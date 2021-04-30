В Азербайджане производство фундука вырастет на 55,6%

В этом году зимой и весной были нормальные погодные условия, что положительно сказалось на производительности

В экспорте аграрной продукции Азербайджана фундуководство является одной из самых прибыльных отраслей. Однако в настоящее время существует ряд проблем в производстве, экспорте фундука.

Председатель Ассоциации производителей и экспортеров фундука Исмаил Оруджев рассказал в интервью Report об ожидаемых новшествах в этой сфере, решении существующих в настоящее время проблем.

Ожидается, что производство фундука вырастет на 55,6% по сравнению с сезоном 2020 года.

Он отметил, что в прошлом году в Азербайджане была низкая урожайность из-за слишком холодной погоды в апреле 2020 года: "Но в этом году зимой и весной были нормальные погодные условия, что положительно сказалось на производительности. В текущем сезоне ожидается производство 70 тыс. тонн. В 2020 году было произведено 45 тыс. тонн орехов".

Сложности на местном рынке

На территории республики насчитывается более 60 тыс. семейных хозяйств. Сложности заключаются в низком уровне просвещения фермеров, недопонимании между фермерами и производителями в ходе применения действующих законов. Вместе с тем, большое количество спекулянтов на территории страны влияет на систему цен продажи фундука. Результатом высоких цен на азербайджанскую продукцию является потеря рынков, в отличие от наших конкурентов-экспортеров из Грузии и Турции. В настоящее время цена продажи 1 кг очищенного фундука на территории страны составляет около 6,6 долларов США, а в Турции - 5,80 долларов".

Азербайджан сталкивается с рядом проблем в ходе экспорта фундука

В мире ежегодно производится более одного миллиона тонн фундука (в скорлупе): "70-75% фундука производит Турция, 10-15% - Италия, 5% - Азербайджан, 3-4% - Грузия. Тот факт, что наши конкуренты предлагают фундук на мировых рынках по более низкой цене, вызывает у нас очень большие трудности при экспорте. Страны, которые являются нашими основными экспортными рынками, - это Россия, Италия, Германия. В отличие от Азербайджана, при экспорте грузинского фундука в Европу таможенный налог не взимается. Введение налога на нашу продукцию является одной из самых больших проблем при экспорте в Европу".

И.Оруджев затронул вопрос экспорта азербайджанских фундуков в арабские страны: "80% мировой торговли фундуком приходится на Европу, этот продукт закупается предприятиями в Европе и используется в основном в производстве шоколада. Поэтому основным приоритетным рынком в нашем экспорте является Европа. К сожалению, в арабских странах продажи слабые из-за отсутствия спроса на фундук. В этом направлении не ожидается роста экспорта".

Напомним, что в списке основных экспортируемых в 2020 году ненефтяных товаров очищенный фундук входит в первую четверку. В общей сложности экспортировано продукции на сумму 116 млн долларов США. Стоимость экспорта Азербайджана в I квартале этого года составила 4,1 млрд долларов, а ненефтяного экспорта - 501,5 млн долларов. В первом квартале 2021 года экспорт фундука составил 29 млн долларов.