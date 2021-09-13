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В Азербайджане продлен льготный период по займам для ряда предпринимателей

В Азербайджане продлен льготный период по займам для ряда предпринимателей Речь идет о предпринимателях, пострадавших в результате пандемии коронавируса.
АПК
13 сентября 2021 г. 19:49
В Азербайджане продлен льготный период по займам для ряда предпринимателей

В Азербайджане с 12 до 24 месяцев продлен льготный период по кредитам для поставщиков продовольственной пшеницы. Речь идет о предпринимателях, пострадавших в результате пандемии коронавируса.

Как сообщает Report, соответствующие поправки внесены Кабинетом министров в "Порядок субсидирования кредитных процентов по существующим кредитным портфелям субъектов предпринимательства, действующих в пострадавших от коронавируса сферах".

Сюда не входят льготные кредиты, выдаваемые за счет ресурсов государственных фондов или финансовых институтов. Субсидия охватывает 50% от ставки по кредиту.

При этом займы также должны отвечать ряду требований:

  • Размер не должен превышать 3 млн манатов;
  • Процентная ставка - не более 15%;
  • Срок займа - максимум 3 года;
  • Соотношение госгарантии к кредиту - максимум 60%.
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Версия на азербайджанском языке Ərzaqlıq buğda təchizatçılarına kredit üzrə güzəşt müddəti artırılıb

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