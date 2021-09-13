В Азербайджане продлен льготный период по займам для ряда предпринимателей

В Азербайджане с 12 до 24 месяцев продлен льготный период по кредитам для поставщиков продовольственной пшеницы. Речь идет о предпринимателях, пострадавших в результате пандемии коронавируса.
Как сообщает Report, соответствующие поправки внесены Кабинетом министров в "Порядок субсидирования кредитных процентов по существующим кредитным портфелям субъектов предпринимательства, действующих в пострадавших от коронавируса сферах".
Сюда не входят льготные кредиты, выдаваемые за счет ресурсов государственных фондов или финансовых институтов. Субсидия охватывает 50% от ставки по кредиту.
При этом займы также должны отвечать ряду требований:
- Размер не должен превышать 3 млн манатов;
- Процентная ставка - не более 15%;
- Срок займа - максимум 3 года;
- Соотношение госгарантии к кредиту - максимум 60%.