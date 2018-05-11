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    В Азербайджане приступили к производству желтого сыра

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане приступили к производству желтого сыра. 

    Как сообщает Report, с этой целью предприятие по сбору и переработке молока в селе Гюнешли Саатлинского района было реконструировано и вновь передано в эксплуатацию. 

    На открытии предприятия присутствовали временно и.о. заместителя посла США в Азербайджане Картер Уилбур, замминистра экономики Сахиб Мамедов, представители ИВ Саатлинского района, члены муниципалитета и местные жители. 

    Предприятие обладает возможностью хранения 20 тонн продукции и способно производить ежесуточно 400 кг брынзы и 500 кг желтого сыра. 

    Предприятие окажет помощь развитию местной экономики сел Гюнешли, Насимикенд, Фаталикенд, Ширинбей и Вархан с населением свыше 12 700 человек.

    Отметим, что проект реализован Агентством США по международному развитию (USAID) и правительством Азербайджана. 

    В целом, США и Азербайджан осуществили 120 проектов в 105 различных сообществах. 

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