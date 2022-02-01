В Азербайджане при поддержке FAO созданы новые сорта картофеля

В рамках проекта «Создание национальной системы производства здорового семенного картофеля в Азербайджане», реализуемого по партнерской программе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), созданы новые сорта картофеля.

В рамках проекта «Создание национальной системы производства здорового семенного картофеля в Азербайджане», реализуемого по партнерской программе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), созданы новые сорта картофеля.

Об этом Report сообщили в представительстве FAO в Азербайджане.

Основной целью презентации, состоявшейся в Научно-исследовательском институте овощеводства Минсельхоза, стало объединение потенциальных семенных компаний и фермеров, заинтересованных в производстве семенного картофеля, продвижении и сбыте продукции. Участников мероприятия проинформировали о работе, проделанной в рамках проекта, были представлены исследования, проведенные в лаборатории биотехнологии Института и новые сорта картофеля, выращенные в теплице.