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В Азербайджане при поддержке FAO созданы новые сорта картофеля 

В Азербайджане при поддержке FAO созданы новые сорта картофеля  В рамках проекта «Создание национальной системы производства здорового семенного картофеля в Азербайджане», реализуемого по партнерской программе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), созданы новые сорта картофеля.
АПК
1 февраля 2022 г. 17:20
В Азербайджане при поддержке FAO созданы новые сорта картофеля 

В рамках проекта «Создание национальной системы производства здорового семенного картофеля в Азербайджане», реализуемого по партнерской программе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), созданы новые сорта картофеля.

Об этом Report сообщили в представительстве FAO в Азербайджане.

Основной целью презентации, состоявшейся в Научно-исследовательском институте овощеводства Минсельхоза, стало объединение потенциальных семенных компаний и фермеров, заинтересованных в производстве семенного картофеля, продвижении и сбыте продукции. Участников мероприятия проинформировали о работе, проделанной в рамках проекта, были представлены исследования, проведенные в лаборатории биотехнологии Института и новые сорта картофеля, выращенные в теплице.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda FAO-nun dəstəyi ilə yeni kartof sortları yaradılıb

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