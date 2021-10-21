В Азербайджане планируется создание общественной фермы

Для проекта "Умное село" подготовлен план посевов. Проведена оценка пригодности предусмотренных в плане земельных участков для проведения посева и начата подготовка к нему.

Для проекта "Умное село" подготовлен план посевов. Проведена оценка пригодности предусмотренных в плане земельных участков для проведения посева и начата подготовка к нему.

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов 20 октября в Зангилане, информируя президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву о проекте.

По словам министра, из отведенных согласно плану под посевы 600 гектаров на территории площадью 412 гектаров проведена соответствующая работа по разминированию: "В целях создания соответствующих условий для восстановления и развития сельскохозяйственной деятельности в "Умном селе" в рамках проекта предусмотрено создание общественной фермы. На ферме можно будет содержать 250 голов крупного и 600 голов мелкого рогатого скота. "Умная система управления" будет осуществляться из дата- и аналитического центра.

Также отметим, что здесь будет проделана работа по организации и развитию сельского хозяйства. Уже определены земельные участки, которые будут использованы для производства сельскохозяйственной продукции и подготовлен список необходимой инновационной техники. В "Умном сельском хозяйстве" будут использованы современные оросительные системы.