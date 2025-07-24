В Азербайджане предусматривается страхование птицеводческих и пчеловодческих хозяйств

В Азербайджане предусматривается страхование птицеводческих и пчеловодческих хозяйств.

В Азербайджане предусматривается страхование птицеводческих и пчеловодческих хозяйств.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Фонда аграрного страхования Фуад Садыгов.

По его словам, разрабатываются проекты, предусматривающие изменения в законодательстве и нормативно-правовых актах с целью страхования птицеводческих и пчеловодческих хозяйств.

Отметим, что в 2024 году от 579 тыс. пчелиных семей, имеющихся в 30 601 хозяйстве, было получено 5 166,3 тонны меда, 132,1 тонны воска, 8,5 тонны прополиса, 16,8 тонны пыльцы и 239,3 кг маточного молочка. Средняя цена продажи производителями 1 кг меда составила 28,6 маната, воска - 16,5 маната, прополиса - 109,7 маната, пыльцы - 140,9 маната, а средняя цена продажи 1 г маточного молочка - 7 манатов.

По сравнению с 2023 годом, в 2024 году число пчелиных семей уменьшилось на 3,1%, производство меда увеличилось на 13,5%, производство пыльцы - на 88,8%, производство воска сократилось на 23,5%, производство прополиса - на 43%, производство маточного молочка - на 14,9%, а среднее число пчелиных семей, приходящихся на каждое хозяйство, занимающееся пчеловодством, уменьшилось на 2,4%. Уменьшение числа пчелиных семей и производства некоторых продуктов пчеловодства в основном связано с болезнями пчел.