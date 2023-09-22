В Азербайджане предложено расширить использование местных сортов в хлопководстве

Предложено расширить использование местных сортов в семеноводстве хлопчатника в Азербайджане.
Как сообщили Report в Министерстве сельского хозяйства, об этом было сказано на выездном семинаре, посвященном хлопководству.
В мероприятии, состоявшемся в Научно-исследовательском институте защиты растений и технических растений министерства, приняли участие профессора и преподаватели Азербайджанского государственного аграрного университета, сотрудники Государственных аграрно-развивающих центров, Центра защиты растений и фумигации (дезинфекции), представители компаний, занимающихся поставками и переработкой хлопка, ученые, специалисты и фермеры, выращивающие хлопок.
В Азербайджане предложено расширить использование местных сортов в хлопководствеВ Азербайджане предложено расширить использование местных сортов в хлопководстве Предложено расширить использование местных сортов в семеноводстве хлопчатника в Азербайджане. Как сообщили Report в Министерстве сельского хозяйства, об этом было сказано на выездном семинаре, посвященном хлопководству. В мероприятии, состоявшемс
АПК
22 сентября 2023 г. 15:12
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Предложено расширить использование местных сортов в семеноводстве хлопчатника в Азербайджане.
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda yerli pambıq sortlarından geniş istifadə edilməsi təklif olunur