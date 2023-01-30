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В Азербайджане предлагается выделять субсидии на разведение пчелиных маток

В Азербайджане предлагается выделять субсидии на разведение пчелиных маток В Азербайджане предлагается предоставление субсидий хозяйствам, занимающихся разведением пчелиных маток.
АПК
30 января 2023 г. 13:10
В Азербайджане предлагается выделять субсидии на разведение пчелиных маток

В Азербайджане предлагается предоставление субсидий хозяйствам, занимающихся разведением пчелиных маток.

Об этом сообщил Report председатель правления Общественного объединения "Ассоциация пчеловодов Азербайджана" Бадреддин Хасретов.

По его словам, с 2024 года лица, управляющие пчеловодческим хозяйством, не будут субсидироваться государством по количеству пчелиных семей: "Согласно утвержденному Кабинетом министров "Правилу предоставления субсидий физическим и юридическим лицам, занимающимся пчеловодством, на каждую пчелиную семью (улей)", пчеловоду предоставлялась ежегодная субсидия в размере 10 манатов за каждую пчелиную семью. Эти субсидии предоставляются с 2019 года. До предоставления субсидии в стране насчитывалось 320 тысяч пчелиных семей, в то время как в настоящее время оно составляет около 600 тысяч. Каждой пчелиной семье в стране присвоен код и они зарегистрированы в электронной сельскохозяйственной информационной системе Министерства сельского хозяйства. Однако в Азербайджане разведение пчелиных маток находится на низком уровне".

Он считает, что для развития отрасли не нужно завозить пчел в Азербайджан из-за границы, так как есть возможность выращивать их внутри страны.

Глава ассоциации добавил, что в Азербайджане существует необходимость в пересмотре законодательства, касающегося пчеловодства: "Ныне действующий закон принят в 2009 году, и в нем много пробелов, недостатков. Мы уже представили в Минсельхоз предложение по возможным поправкам".

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Версия на английском языке Azerbaijan proposes to allocate subsidies for breeding of queen bees
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ana arı yetişdirilən təsərrüfatlara subsidiyaların verilməsi təklif edilir

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