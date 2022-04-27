В Азербайджане предлагается упростить систему аграрных субсидий

Рекомендации по упрощению политики субсидирования были представлены Агентству аграрного кредитования и развития при министерстве в рамках проекта "Твиннинг для увеличения потенциала Министерства сельского хозяйства по повышению эффективности и резу

Рекомендации по упрощению политики субсидирования были представлены Агентству аграрного кредитования и развития в рамках проекта "Твиннинг для увеличения потенциала Министерства сельского хозяйства по повышению эффективности и результативности государственной помощи сельскому хозяйству".

Как сообщает Report, об этом на церемонии закрытия проекта заявил постоянный советник по твиннингу Рикардо Пассеро.

"Всего в проекте приняли участие 47 экспертов. В рамках проекта мы попытались объяснить и проанализировать существующую политику субсидирования, представили ряд компонентов. Первый компонент связан с субсидиями", - сказал Пассеро.

Кроме того, по словам советника, в рамках проекта были сделаны предложения по агротуризму и животноводству: "Мы определили четыре направления в животноводстве. Это овцеводство, крупный рогатый скот, буйволы и пчеловодство. Азербайджан постепенно предлагает альтернативные меры по животноводству. Мы также стараемся представить свои предложения по поддержке фермеров. В фермерских хозяйствах раз в год должны проводиться ветеринарные мероприятия, животных необходимо ставить на учет. В целом, мы учитываем стандарты, которые бы развивали сектор".