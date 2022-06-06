О нас

В Азербайджане предлагается расширить субсидии на продукты

В Азербайджане предлагается расширить субсидии на продукты Ежегодное увеличение субсидий на продукты в рамках сельскохозяйственной политики, в то же время, делает необходимым для сельхозпроизводителей эффективное использование своих земель.
АПК
6 июня 2022 г. 14:33
В Азербайджане предлагается расширить субсидии на продукты

Ежегодное увеличение субсидий на продукты в рамках сельскохозяйственной политики, в то же время, делает необходимым для сельхозпроизводителей эффективное использование своих земель.

Как сообщает Report, об этом заявила замминистра сельского хозяйства Ильхама Гадимова во время обсуждения проекта закона об исполнении госбюджета Азербайджана за 2021 год на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По ее словам, основной целью сельского хозяйства в настоящее время является обеспечение населения продовольствием, а промышленности - сырьем, увеличение экспортного потенциала: "В этой связи чрезвычайна важна поддержка на этапе производства продукции".

Гадимова добавила, что фермеры могут использовать субсидии для проведения агрохимического анализа.

Отметим, что в стране выплачиваются субсидии на хлопок, табак и сахарную свеклу.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda məhsul subsidiyasının genişləndirilməsi təklif edilib

Самое читаемое

В Баку рабочий погиб, упав с пятого этажа
В Баку рабочий погиб, упав с пятого этажа
31 мая 2022 г. 10:46
Зарубежные дипломаты ознакомились с работами, проделанными на ГЭС в Кяльбаджаре
ФотоЗарубежные дипломаты ознакомились с работами, проделанными на ГЭС в Кяльбаджаре
31 мая 2022 г. 12:50
Azeraluminium увеличил экспортные доходы на 59%
Azeraluminium увеличил экспортные доходы на 59%
31 мая 2022 г. 15:32
ЕС: Мы привержены углублению сотрудничества на Южном Кавказе
ЕС: Мы привержены углублению сотрудничества на Южном Кавказе
1 июня 2022 г. 03:20
Ильхам Алиев: Южный газовый коридор – проект, которым мы можем гордиться
Ильхам Алиев: Южный газовый коридор – проект, которым мы можем гордиться
1 июня 2022 г. 12:04
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
1 июня 2022 г. 13:38
Премьер-министр Украины: Мы высоко ценим помощь Азербайджана
Премьер-министр Украины: Мы высоко ценим помощь Азербайджана
2 июня 2022 г. 10:04
В Праге из-за сбоя в работе электросети остановились трамваи и метро
В Праге из-за сбоя в работе электросети остановились трамваи и метро
2 июня 2022 г. 12:06
Сенат Ирландии принял резолюцию, признающую действия РФ в Украине геноцидом
Сенат Ирландии принял резолюцию, признающую действия РФ в Украине геноцидом
2 июня 2022 г. 15:37
Главы стран Балтии обсудят с Шольцем участие Германии в укреплении восточного фланга НАТО
Главы стран Балтии обсудят с Шольцем участие Германии в укреплении восточного фланга НАТО
3 июня 2022 г. 13:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi