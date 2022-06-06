В Азербайджане предлагается расширить субсидии на продукты

Ежегодное увеличение субсидий на продукты в рамках сельскохозяйственной политики, в то же время, делает необходимым для сельхозпроизводителей эффективное использование своих земель.

Ежегодное увеличение субсидий на продукты в рамках сельскохозяйственной политики, в то же время, делает необходимым для сельхозпроизводителей эффективное использование своих земель.

Как сообщает Report, об этом заявила замминистра сельского хозяйства Ильхама Гадимова во время обсуждения проекта закона об исполнении госбюджета Азербайджана за 2021 год на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По ее словам, основной целью сельского хозяйства в настоящее время является обеспечение населения продовольствием, а промышленности - сырьем, увеличение экспортного потенциала: "В этой связи чрезвычайна важна поддержка на этапе производства продукции".

Гадимова добавила, что фермеры могут использовать субсидии для проведения агрохимического анализа.

Отметим, что в стране выплачиваются субсидии на хлопок, табак и сахарную свеклу.