В Азербайджане предлагается использовать в сельском хозяйстве очищенные сточные воды

В Азербайджане для выращивания определенной сельскохозяйственной продукции предлагается использовать смешанные с биологическими удобрениями очищенные сточные воды.

В Азербайджане для выращивания определенной сельскохозяйственной продукции предлагается использовать смешанные с биологическими удобрениями очищенные сточные воды.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил председатель правления Государственного агентства экологической экспертизы Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Мирсалам Ганбаров на конференции, посвященной реализации проекта "Молодые агропредприниматели", финансируемого Министерством иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании (FCDO).

По его словам, таким образом можно сэкономить воду и одновременно повысить продуктивность сельского хозяйства.

"Для этого канализационные сети всех регионов должны быть подключены к централизованным системам, а сточные воды должны очищаться в пределах норматива", - добавил он.