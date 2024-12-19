В Азербайджане появятся специализированные рынки по продаже рыбной продукции

17:44

В Азербайджане планируется создание специализированных рынков по продаже рыбной продукции.

Как сообщает Report, это предусмотрено в указе президента Ильхама Алиева о дополнительных мерах по развитию рыболовства и аквакультуры, а также о внесении изменений в некоторые указы и распоряжения, связанные с этим.

Указом внесены изменения в "Положение о Министерстве сельского хозяйства". Согласно изменениям, Минсельхоз будет выдавать разрешения на выдачу земельных участков для создания специализированных рынков по продаже рыбной продукции в городах и на побережье Каспийского моря (за исключением земельных участков под 20-50-метровой прибрежной полосой азербайджанской части Каспийского моря), давать заключения по отнесению земель к категориям и их переводу из одной категории в другую, а также по согласованию с профильными госорганам определять схему размещения специализированных рынков рыбной продукции.