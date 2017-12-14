В Азербайджане повысят цену закупки хлопка-сырца

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В соответствии с реализацией Государственной программы развития хлопководства на 2017-2022 годы в министерстве сельского хозяйства с участием руководящих лиц министерства экономики состоялась встреча с представителями MKT İK и CTS AQRO, занятыми в сфере производства и переработки хлопка.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство сельского хозяйства, в целях поощрения фермеров и улучшения их материального благосостояния было решено увеличить текущие закупочные цены на хлопок-сырец на 100-110 манатов за тонну: