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    В Азербайджане повысят цену закупки хлопка-сырца

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В соответствии с реализацией Государственной программы развития хлопководства на 2017-2022 годы в министерстве сельского хозяйства с участием руководящих лиц министерства экономики состоялась встреча с представителями MKT İK и CTS AQRO, занятыми в сфере производства и переработки хлопка.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство сельского хозяйства, в целях поощрения фермеров и улучшения их материального благосостояния было решено увеличить текущие закупочные цены на хлопок-сырец на 100-110 манатов за тонну:


    		 2017 (фактическая) 2018 (предлагаемая)
    1 сорт 500 600
    2 сорт 470 580
    3 сорт 440 540
    4 сорт 400 500
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