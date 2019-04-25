В Азербайджане построят модельную ферму за счет средств Нидерландов

Нидерланды выделили 300 тыс. евро на проведения исследований в области сельского хозяйства, в том числе по созданию модельной фермы в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом журналистам на пресс-конференции, посвященной по случаю национального дня Нидерландов - Дня короля заявил посол этой страны в Азербайджане Онно Керверс.

Посол подчеркнул, что этот шаг связан с желанием и стремлением Нидерландов помочь развитию сельскохозяйственной отрасли Азербайджана.

"Мы в начале этого месяца выделили 300 тыс. евро на исследования в сельскохозяйственной сфере, в том числе по созданию модельной фермы в Азербайджане. В реализации этого проекта нам также поможет один из известных голландских университетов. Это говорит о том, что Нидерланды заинтересованы в диверсификации экономики Азербайджана", - сказал он.