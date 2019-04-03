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Государственный семенной фонд: Фермеры, использующие качественные семена, получают до 25% больше урожая - ЭКСКЛЮЗИВ

В Азербайджане в следующем году будут построены еще три семенных завода

Государственный семенной фонд при министерстве сельского хозяйства Азербайджана в следующем году завершит строительство новых заводов в Товузском, Гобустанском и Агджабадинском районах.

Об этом сообщил в интервью Report председатель Государственного семенного фонда Эмин Алиев.

По его словам, на этих заводах семена будут перерабатываться в кондиционные семена: "Наука и практика показали, что фермеры, которые используют качественные семена, получают на 20-25% больше урожая. Поэтому использование для посева переработанных семян является мерой, повышающей уровень обеспечения страны семенами и, в конечном итоге, обеспечивающий продовольственную безопасность. Это стратегическое направление деятельности является ключевым для нас в ближайшем будущем".

В этом году, по его словам, будут сданы в эксплуатацию перерабатывающие предприятия в городе Шеки и Хачмазском районе, которые уже успешно прошли тестирование.  

Касаясь вопроса удовлетворения спроса на семена в стране за счет собственных ресурсов, он отметил, что в разных регионах имеется спрос на различные сорта семян, подходящих именно этому региону. Для удовлетворения спроса ежегодно стимулируется внутреннее производство семян, а также осуществляется импорт из-за рубежа.

Ниже в таблице показан уровень самообеспеченности сертифицированными семенами в 2018 году.

Культуры Посевные площади,
тыс. га		 Норма высева,
кг/га		 Требуемый объем семян,
тыс. тонн		 Производимые сертифицированные семена,
тыс. тонн		 Уровень самообеспеченности, %

2017 2018
2017 2018 2016 2017 2017 2018
Пшеница 590,6 596,1 200 118,1 119,2 43,12 68,41 36,5 56,3
Ячмень 355,2 318,5 170 60,35 54,2 14,75 14,19 24,4 26,2
Кукуруза 35,8 35,7 25 0,9 0,71 0,62 0,59 68,8 82,3
Картофель 62,8 58,8 3000 188,4 176,4 0,9 3,02 0,4 1,7
Клевер 47,0 52,0 15 0,71 0,78 0,11 0,14 15,4 18,5
Хлопок 136,4 140,5 50 (волокнистые) 6,82 7,03 0,32 0,29 4,7 4,0
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