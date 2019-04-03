Государственный семенной фонд: Фермеры, использующие качественные семена, получают до 25% больше урожая - ЭКСКЛЮЗИВ

Государственный семенной фонд при министерстве сельского хозяйства Азербайджана в следующем году завершит строительство новых заводов в Товузском, Гобустанском и Агджабадинском районах.

Об этом сообщил в интервью Report председатель Государственного семенного фонда Эмин Алиев.

По его словам, на этих заводах семена будут перерабатываться в кондиционные семена: "Наука и практика показали, что фермеры, которые используют качественные семена, получают на 20-25% больше урожая. Поэтому использование для посева переработанных семян является мерой, повышающей уровень обеспечения страны семенами и, в конечном итоге, обеспечивающий продовольственную безопасность. Это стратегическое направление деятельности является ключевым для нас в ближайшем будущем".

В этом году, по его словам, будут сданы в эксплуатацию перерабатывающие предприятия в городе Шеки и Хачмазском районе, которые уже успешно прошли тестирование.

Касаясь вопроса удовлетворения спроса на семена в стране за счет собственных ресурсов, он отметил, что в разных регионах имеется спрос на различные сорта семян, подходящих именно этому региону. Для удовлетворения спроса ежегодно стимулируется внутреннее производство семян, а также осуществляется импорт из-за рубежа.

Ниже в таблице показан уровень самообеспеченности сертифицированными семенами в 2018 году.