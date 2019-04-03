Государственный семенной фонд: Фермеры, использующие качественные семена, получают до 25% больше урожая - ЭКСКЛЮЗИВ

Государственный семенной фонд при министерстве сельского хозяйства Азербайджана в следующем году завершит строительство новых заводов в Товузском, Гобустанском и Агджабадинском районах.
Об этом сообщил в интервью Report председатель Государственного семенного фонда Эмин Алиев.
По его словам, на этих заводах семена будут перерабатываться в кондиционные семена: "Наука и практика показали, что фермеры, которые используют качественные семена, получают на 20-25% больше урожая. Поэтому использование для посева переработанных семян является мерой, повышающей уровень обеспечения страны семенами и, в конечном итоге, обеспечивающий продовольственную безопасность. Это стратегическое направление деятельности является ключевым для нас в ближайшем будущем".
В этом году, по его словам, будут сданы в эксплуатацию перерабатывающие предприятия в городе Шеки и Хачмазском районе, которые уже успешно прошли тестирование.
Касаясь вопроса удовлетворения спроса на семена в стране за счет собственных ресурсов, он отметил, что в разных регионах имеется спрос на различные сорта семян, подходящих именно этому региону. Для удовлетворения спроса ежегодно стимулируется внутреннее производство семян, а также осуществляется импорт из-за рубежа.
Ниже в таблице показан уровень самообеспеченности сертифицированными семенами в 2018 году.
|Культуры
|Посевные площади,
тыс. га
|Норма высева,
кг/га
|Требуемый объем семян,
тыс. тонн
|Производимые сертифицированные семена,
тыс. тонн
|Уровень самообеспеченности, %
|2017
|2018
|2017
|2018
|2016
|2017
|2017
|2018
|Пшеница
|590,6
|596,1
|200
|118,1
|119,2
|43,12
|68,41
|36,5
|56,3
|Ячмень
|355,2
|318,5
|170
|60,35
|54,2
|14,75
|14,19
|24,4
|26,2
|Кукуруза
|35,8
|35,7
|25
|0,9
|0,71
|0,62
|0,59
|68,8
|82,3
|Картофель
|62,8
|58,8
|3000
|188,4
|176,4
|0,9
|3,02
|0,4
|1,7
|Клевер
|47,0
|52,0
|15
|0,71
|0,78
|0,11
|0,14
|15,4
|18,5
|Хлопок
|136,4
|140,5
|50 (волокнистые)
|6,82
|7,03
|0,32
|0,29
|4,7
|4,0
Aynur BayramovaАвтор новости