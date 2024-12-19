В Азербайджане подготовят предложения по механизмам господдержки рыболовства

17:37

Кабинет министров Азербайджана представит президенту страны предложения по механизму государственной поддержки сферы рыболовства.

Как сообщает Report, это нашло свое отражение в подписанном сегодня президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым указе о дополнительных мерах по развитию рыболовства и аквакультуры и внесении изменений в некоторые указы и распоряжения в связи с этим.

Согласно указу, данные предложения подготовят министерство сельского хозяйства и министерство экономики. Свои предложения ведомства должны представить в Кабинет министров.