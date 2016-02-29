​В Азербайджане подготовят план развития сельских территорий

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ В министерстве сельского хозяйства прошел семинар с целью подготовки к проекту "Консолидация земель", финансируемого Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO). На семинаре приняли участие международный эксперт по консолидации земель Мортен Хартвигсен, ответственные лица министерства.

Об этом сообщили Report в министерстве.

В ходе семинара дана информация об управлении землями сельскохозяйственного назначения в стране, консолидации земель, стратегических целях министерства и предстоящих задачах.

Затем эксперт FAO М.Хартвигсен выступил с презентацией на тему консолидации земель, подробно проинформировав участников о графике реализации проекта, сфере охвата, запланированной деятельности и нынешнем положении.

После презентации состоялся обмен мнениями по текущим вопросам, определены направления совместной деятельности в рамках проекта.