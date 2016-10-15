В Азербайджане подготовят "черный список" производителей фальшивого меда

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане будет создан "черный список" пчеловодов, представивших на продажу на ярмарках фальшивый мед, и их имена будут обнародованы общественности.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам заместитель министра сельского хозяйства Сейфаддин Талыбов на сегодняшней церемонии открытия ярмарки меда в Баку.

"В этом году на ярмарке на продажу выставлено 71 700 кг меда. В целом же, было представлено 93 тонны меда. По итогам проверок в лабораториях примерно 23,5 тонны меда было запрещено к продаже, примерно 55 пчеловодов отстранены от участия в ярмарке", - отметил С.Талыбов.

В этом году в связи с климатическими условиями как во всем мире, так и Азербайджане сократился объем пчеловодческой продукции, в то время как в прошлом году на ярмарке было выставлено 250 тонн меда: "Только в Европе продукция пчеловодства сократилась на 60%".

С.Талыбов также подчеркнул, что в Азербайджане уделяется серьезное внимание здоровью пчел. По его словам, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) реализует в пчеловодческом центре при Институте животноводства специальный проект: "Мы отходим от распространившейся в последние годы гибридизации пчел, оказывающей отрицательное влияние на развитие пчеловодства. При поддержке турецких специалистов получены положительные результаты. За 2-3 месяца нами выведены около 100 чистокровных пчеломаток и в дальнейшем мы намерены увеличить их количество".