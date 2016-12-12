В Азербайджане подготовлены правила о возвращении в оборот неиспользуемых земель

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ В скором времени правительству Азербайджана будет представлен проект правил о возвращении в оборот неиспользуемых земель. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам замминистра сельского хозяйства Сейфяддин Талыбов.

"Президент страны дал поручение в связи с этим. Подготовлены правила, которые находятся на конечном этапе согласования с соответствующими госструктурами, и в ближайшие дни будут представлены правительству", – сообщил замминистра.

С.Талыбов добавил, что хотя принятие административных мер в связи с неиспользуемыми землями входит в полномочия Госкомитета по вопросам имущества, министерство сельского хозяйства также ведет исследования в этом направлении и предоставляет данные правительству.