​В Азербайджане подготовлен пакет предложений по развитию хлопководства

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Научно-исследовательский институт защиты растений и технических растений министерства сельского хозяйства подготовил пакет предложений по развитию хлопководства в стране. Эти предложения уже представлены в министерство и будут рассмотрены в ближайшее время. Об этом сообщили Report в институте.

В пакете предложений нашли отражение такие вопросы, как необходимость государственной поддержки в этой сфере, выделение субсидий и льготных кредитов на развитие хлопководства.

Отмечается, что необходимо повысить закупочные цены на хлопок-сырец, организовать кластерное развитие хлопководства (посев, сбор, переработка, конечный продукт и продажа) и систему кооперации производителей хлопка.

Кроме того, в предложениях подчеркнуто значение реконструкции ирригационных систем в целях улучшения мелиоративного состояния земель, перехода к системе поочередного сева "хлопок-клевер-зерновые" в целях улучшения плодородия почв, широкого использования агрохимических услуг.

Ученые института считают, что необходимо создать государственные предприятия, являющиеся альтернативой частным хлопковым заводам в стране, и построить пилотные хлопковые заводы.

"В страну необходимо завести современную технику, конечный продукт хлопководства должен вырабатываться в стране, требуется создать перерабатывающую промышленность (трикотаж, корм, масла и т.д). Надо наладить экспорт уже готовой продукции. Экономика страны позволяет полностью обеспечить этот процесс. Помимо этого, необходимо организовать хозяйства по хлопковому семеноводству, пригласить в страну иностранных инвесторов, занимающихся хлопководством, принять государственную программу по развитию хлопководства", - отмечается в пакете предложений.