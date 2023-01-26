В Азербайджане увеличится площадь земель, на которых применяется пивотная система орошения

Правительство Азербайджана планирует увеличить площадь земель, на которых применяется пивотная система орошения, в стране примерно в 4 раза. Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании комитета по аграрной политике Милли Меджлиса заявил

Правительство Азербайджана планирует увеличить площадь земель, на которых применяется пивотная система орошения, примерно в 4 раза.



Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании комитета по аграрной политике Милли Меджлиса заявил заведующий отделом контроля землепользования Министерства сельского хозяйства Фирудин Тагиев.

"Министерство проводит необходимые мероприятия, учитывая рост цен на продукты питания на фоне геополитической ситуации и глобальных климатических изменений. Президент подписал указ о стимулировании производства продовольственной пшеницы. Фермеры, занятые производством продовольственной пшеницы, в случае заключения договора с министерством и применения пивотной системы орошения получат дополнительную субсидию в размере 100 манатов на тонну. Это серьезный стимул, и фермеры проявляют интерес.

На первом этапе мы определили 23 500 гектаров земли и представили в Кабинет министров. Сегодня в нашей стране пивотная оросительная система применяется на 56 тыс. гектаров. Как для страны, испытывающей нехватку воды, данная система очень важна для нас. В течение пяти лет планируется увеличить до 200 тыс. гектаров площадь земли, на которой будет применяться эта система орошения. Это серьезная цифра и означает финансовую нагрузку. В рамках указа государством на эти цели выделено до одного млрд манатов. Мы думаем, что это будет способствовать развитию сельского хозяйства", - сказал Тагиев.