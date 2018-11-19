В Азербайджане планируют перейти на интенсивное животноводство

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ "В Азербайджане разработана государственная программа по животноводству и зерноводству".

Как сообщает Report, об этом сказал директор Центра аграрных исследований при министерстве сельского хозяйства Пярвиз Гаджиев.

По его словам, целью программы является переход на интенсивное животноводство.

"В настоящее время спрос на баранину удовлетворен на 100% за счет местного производства. Мы ходим повысить данный показатель для говядины – до 90%, мяса домашней птицы – до 100%. Это может произойти в ближайшем будущем", - сказал он.