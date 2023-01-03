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В Азербайджане ожидается запуск совместного с Россией производства феромонных ловушек

В Азербайджане ожидается запуск совместного с Россией производства феромонных ловушек В 2023 году на территории Азербайджана ожидается запуск совместного российско-азербайджанского производства по выпуску феромонных и цветных ловушек, разработанных учеными и специалистами подведомственного Россельхознадзору Всероссийского центра карантина
АПК
3 января 2023 г. 17:44
В Азербайджане ожидается запуск совместного с Россией производства феромонных ловушек

В 2023 году на территории Азербайджана ожидается запуск совместного российско-азербайджанского производства по выпуску феромонных и цветных ловушек, разработанных учеными и специалистами подведомственного Россельхознадзору Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ "ВНИИКР").

Как передает Report, об этом сообщает Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

Данное событие стало результатом встречи директора ФГБУ "ВНИИКР" Евгения Назина и заместителя председателя Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АQTA) Баларахима Гулиева.

В ходе переговоров участники обсудили комплекс вопросов по расширению направлений взаимодействия между специалистами двух стран, а также наметили ряд тем для проведения совместных научных исследований.

Азербайджанская делегация ознакомилась с основными направлениями в работе института в рамках реализации политики Россельхознадзора по обеспечению соблюдения требований стран-импортеров при экспорте из России продукции растительного происхождения.

Отдельное темой стало обсуждение подходов к созданию энтомологического фонда, в ходе которого сотрудники ФГБУ "ВНИИКР" поделились опытом архивного хранения материалов и коллекций.

Всероссийский центр карантина растений – научно-методический и практический центр Россельхознадзора в области карантина растений.

Как отмечает Россельхознадзор, развитие сотрудничества между учеными и специалистами двух стран положительно отразится на росте товарооборота между Россией и Азербайджаном.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Rusiya ilə birgə feromon tələlərinin istehsalına başlanılacaq

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