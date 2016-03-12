В Азербайджане открылись праздничные ярмарки - СПИСОК

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ В связи с праздником Новруз в целях удовлетворения потребности населения в продуктах и товарах сельского хозяйства, пресечения искусственного роста цен и спекуляции на рынках 12-20 марта в различных районах Баку, городе Сумгайыт и на территории Абшеронского района организуются сельскохозяйственные ярмарки.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства.

Министерство сельского хозяйства организует ярмарки на Украинском кругу в Хатаинском районе (улица Мазахира Рустамова, недалеко от кинотеатра "Баку"), в Наримановском районе (на территории рынка Кешля), в Сабаильском районе (поселок Бадамдар, ул. Сейрана Мамедова), в Сураханском районе (пос. Амираджаны, ул. Малика Мустафаева), в Бинагадинском районе (на территории пос. Дарнагюль по улице Короглу Рагимова, 53, недалеко от торгового центра "Элит"), в городе Сумгайыт: 12-й микрорайон, около старого автовокзала, в Абшеронском районе: город Хырдалан (около шахматной школы).