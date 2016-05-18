​В Азербайджане организуют кооперативные рынки

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане в целях обеспечения эффективной деятельности кооперативов и формирования национальных брендов будут организованы кооперативные рынки в порядке, установленном соответствующими органами исполнительной власти.

Как сообщает Report, это предусмотрено в законопроекте "О сельскохозяйственной кооперации".

Кооперативные рынки будут функционировать под управлением потребительских кооперативов, занимающихся реализацией сельхозпродукции. В проекте отмечается, что созданием кооперативных рынков и выделением им земельных участков займутся органы исполнительной власти и муниципалитеты.

Потребительские кооперативы обязаны в первую очередь удовлетворить спрос членов кооператива на торговые места на кооперативном рынке. На кооперативных рынках будет разрешена только реализация сельскохозяйственных товаров, производимых действующими в Азербайджане кооперативами. Физические и юридические лица, не производящие сельхозпродукцию, на рынок допущены не будут.

Заместитель председателя Комитета Милли Меджлиса по аграрной политике Эльдар Гулиев на сегодняшнем заседании комитета отметил, что в 2015 году Азербайджан экспортировал сельхозпродукцию на сумму 604 млн. долларов. "На долю сельскохозяйственных товаров пришлось 41,3% общего объема ненефтяного экспорта", - подчеркнул он.