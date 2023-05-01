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В Азербайджане оценивается нанесенный фермерским хозяйствам ущерб от непогоды

В Азербайджане оценивается нанесенный фермерским хозяйствам ущерб от непогоды Фонд аграрного страхования приступил к оценке ущерба, нанесенного непогодой фермерским хозяйствам.
АПК
1 мая 2023 г. 13:38
В Азербайджане оценивается нанесенный фермерским хозяйствам ущерб от непогоды

Фонд аграрного страхования приступил к оценке ущерба, нанесенного непогодой фермерским хозяйствам.

Как сообщили Report в фонде, в результате резкого изменения погодных условий в минувшие выходные в ряде регионов республики количество выпавших осадков превысило сезонную норму. В результате интенсивных осадков, выпавшего града и селей ряду фермерских хозяйств нанесен ущерб.

Обращения фермеров, застраховавших свои поля и фермерские хозяйства в связи со страховыми случаями, рассматриваются с участием независимых экспертов в сфере аграрного страхования. В настоящее время специалисты осматривают хозяйства, подсчитывают первоначальный ущерб. После завершения расследования в соответствии с законодательством будут произведены выплаты по страховым случаям.

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