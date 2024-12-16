В Азербайджане обращения по изменению категорий земель будут приниматься в электронном формате

С 2025 года в Азербайджане на землях сельскохозяйственного назначения разрешат строительство только сельскохозяйственных и временных жилых объектов.

С 2025 года в Азербайджане на землях сельскохозяйственного назначения разрешат строительство только сельскохозяйственных и временных жилых объектов.

Как сообщает Report, заместитель председателя Государственной службы по вопросам имущества Рустам Шахбазов заявил об этом на брифинге, посвященном изменениям в Земельный кодекс.

"Обращения по изменению категорий земельных участков будут приниматься в электронном формате по принципу "единого окна". Это сделает процесс прозрачнее и удобнее", - отметил Шахбазов.

По его словам, нововведения в Земельный кодекс создадут благоприятные условия для предпринимательства в аграрном секторе.

"Изменения расширят возможности для производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Закон вступит в силу с 1 января 2025 года", - добавил он.