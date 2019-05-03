В Азербайджане назвали сумму субсидий для запуска механизма аграрного страхования

"Поскольку сельское хозяйство является рискованной областью, страховщики обходят ее стороной. Именно поэтому страховые компании нуждаются в государственной поддержке".

Как сообщает Report, об этом заявил член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Али Масимли в ходе обсуждения законопроекта "Об аграрном страховании" на пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

"В первый год необходимы субсидии в размере 8,5 млн манатов, во второй год - 12,5 млн манатов, третий год - 10 млн манатов, в целом 31 млн манатов за 3 года. Думаю, что субсидии в среднем около 10 млн манатов в год - небольшая сумма. Главное, чтобы заработал механизм аграрного страхования", - сказал А.Масимли.

Следует отметить, что новый закон регулирует отношения, связанные со страхованием рисков в аграрном секторе через механизм совместного страхования, определяет правовые, экономические и организационные основы аграрного страхования.