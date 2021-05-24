В Азербайджане назвали расходы на аграрный сектор в прошлом году

В структуре расходов на сельское хозяйство 417,9 млн манатов или 48,5% пришлось на сельскохозяйственные мероприятия

В 2020 году расходы на сельское хозяйство в Азербайджане составили 1 107,1 млн манатов или до 4,2% расходов госбюджета.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные, приведенные в законопроекте "Об исполнении госбюджета на 2020 год".

В документе говорится, что в структуре расходов на сельское хозяйство 417,9 млн манатов или 48,5% пришлось на сельскохозяйственные мероприятия, 409,8 млн манатов или 47,5% - на мелиоративные мероприятия (на 80,9 млн манатов или 24,6% больше по сравнению с 2019 годом), 29 млн манатов манатов или 3,4% на ветеринарные мероприятия, 5,5 млн манатов или 0,6% - на другие мероприятия по сельскому хозяйству.