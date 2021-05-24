О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане назвали расходы на аграрный сектор в прошлом году

В Азербайджане назвали расходы на аграрный сектор в прошлом году В структуре расходов на сельское хозяйство 417,9 млн манатов или 48,5% пришлось на сельскохозяйственные мероприятия
АПК
24 мая 2021 г. 13:37
В Азербайджане назвали расходы на аграрный сектор в прошлом году

В 2020 году расходы на сельское хозяйство в Азербайджане составили 1 107,1 млн манатов или до 4,2% расходов госбюджета.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные, приведенные в законопроекте "Об исполнении госбюджета на 2020 год".

В документе говорится, что в структуре расходов на сельское хозяйство 417,9 млн манатов или 48,5% пришлось на сельскохозяйственные мероприятия, 409,8 млн манатов или 47,5% - на мелиоративные мероприятия (на 80,9 млн манатов или 24,6% больше по сравнению с 2019 годом), 29 млн манатов манатов или 3,4% на ветеринарные мероприятия, 5,5 млн манатов или 0,6% - на другие мероприятия по сельскому хозяйству.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ötən il aqrar sektora yönəldilmiş vəsait açıqlanıb

Другие новости из категории

Грузия увеличила импорт чая из Азербайджана на 3%
Грузия увеличила импорт чая из Азербайджана на 3%
19 мая 2021 г. 16:14
В Азербайджане аграрный сектор вырос более чем на 2%
В Азербайджане аграрный сектор вырос более чем на 2%
19 мая 2021 г. 10:57
Азербайджан увеличил импорт риса более чем на 2%
Азербайджан увеличил импорт риса более чем на 2%
18 мая 2021 г. 16:40
Азербайджан почти в 33 раза увеличил экспорт шелка
Азербайджан почти в 33 раза увеличил экспорт шелка
18 мая 2021 г. 14:38
Азербайджан сократил импорт мяса на 26 %
Азербайджан сократил импорт мяса на 26 %
18 мая 2021 г. 11:04
ВБ исследовал конкурентоспособность аграрного сектора Азербайджана
ВБ исследовал конкурентоспособность аграрного сектора Азербайджана
17 мая 2021 г. 16:17
Цены на индийский чай повысятся из-за COVID-19 и засухи
Цены на индийский чай повысятся из-за COVID-19 и засухи
16 мая 2021 г. 18:02
США повысили прогноз по импорту зерна Азербайджаном
США повысили прогноз по импорту зерна Азербайджаном
14 мая 2021 г. 16:04
Предприятиям Азербайджана разрешено поставлять помидоры в Россию
Предприятиям Азербайджана разрешено поставлять помидоры в Россию
13 мая 2021 г. 21:47
Казахстан теряет продовольственную независимость
Казахстан теряет продовольственную независимость
13 мая 2021 г. 10:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi