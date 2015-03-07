В Азербайджане начнется производство удобрений

Баку. 7 марта. REPORT. AZ/ В Азербайджане в целях повышения качества винограда и получения богатого урожая предусмотрены новые меры. Для защиты винограда от болезней и получения выносливых сортов начнется производство удобрений.

Об этом Report сообщил директор Азербайджанского научно-исследовательского института виноградарства и виноделия Тариэль Панахов.

По его словам, страна для удовлетворения спроса импортирует удобрения из различных стран.

"Сейчас азербайджанские специалисты намерены изготавливать местные удобрения. Научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия совместно с Институтом нефтехимических процессов разработали удобрение против возбудителей оидиума винограда. В настоящее время работы продолжаются. Патент на химическую продукцию уже получен", - отметил Т.Панахов

Отметим, что оидиум - распространенная болезнь винограда, называемая также мучнистой росой, пепелицей и т.д. Покрывает сверху серым мучнистым налетом все вегетирующие органы виноградного куста. Пораженные оидиумом листья и соцветия засыхают, а ягоды сначала трескаются, затем усыхают.