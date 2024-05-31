В Азербайджане начинается реализация проекта "Молодые агропредприниматели"

Сегодня в Баку проходит церемония открытия проекта "Молодые агропредприниматели", финансируемого Министерством иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании (FCDO).

Сегодня в Баку проходит церемония открытия проекта "Молодые агропредприниматели", финансируемого Министерством иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании (FCDO).

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии председатель Наблюдательного совета Ассоциации микрофинансирования Азербайджана Джалал Алиев отметил, что проект будет способствовать развитию нового поколения фермеров и устойчивого сельского хозяйства.

По его словам, проектом воспользуются 70 человек, проживающих в Лерикском, Масаллинском, Лянкяранском и Астаринском районах.