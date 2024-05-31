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В Азербайджане начинается реализация проекта "Молодые агропредприниматели"

В Азербайджане начинается реализация проекта "Молодые агропредприниматели" Сегодня в Баку проходит церемония открытия проекта "Молодые агропредприниматели", финансируемого Министерством иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании (FCDO).
АПК
31 мая 2024 г. 12:14
В Азербайджане начинается реализация проекта Молодые агропредприниматели

Сегодня в Баку проходит церемония открытия проекта "Молодые агропредприниматели", финансируемого Министерством иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании (FCDO).

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии председатель Наблюдательного совета Ассоциации микрофинансирования Азербайджана Джалал Алиев отметил, что проект будет способствовать развитию нового поколения фермеров и устойчивого сельского хозяйства.

По его словам, проектом воспользуются 70 человек, проживающих в Лерикском, Масаллинском, Лянкяранском и Астаринском районах.

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