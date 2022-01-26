В Азербайджане началось страхование гранатовых садов

В Азербайджане началось страхование гранатовых садов посредством механизма государственного аграрного страхования.

В Азербайджане началось страхование гранатовых садов посредством механизма государственного аграрного страхования.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Фонд аграрного страхования.

В декабре 2021 года соответствующим решением Кабинета министров количество сельскохозяйственных культур, которые подлежат страхованию, было увеличено с 14 до 41. Наряду с другими фруктами, гранат также включен в список продуктов, подлежащих аграрному страхованию.

В настоящее время в Азербайджане насчитывается более 22 тысяч гектаров гранатовых садов. Чаще всего гранат высаживается в таких районах как Гейчай, Кюрдамир, Агсу, Уджар, Саатлы, Сабирабад.

Экспорт граната в 2021 году принес Азербайджану более 18 млн долларов США. Сумма страховых взносов в рамках страхования гранатовых садов зависит от региона, в котором находится сад, уровня урожайности и цены урожая. Страховые тарифы по базовому конверту в разных регионах страны варьируются в пределах 1,62 - 3,08%.

Аграрное страхование защищает гранат и другие плоды от рисков в случае града, пожара, землетрясения, оползня, урагана, шторма, наводнения и потопления, ливней, молний, заморозков, действий третьих лиц и пр.