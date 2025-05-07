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В Азербайджане началось применение ИИ в аграрном секторе

В Азербайджане началось применение ИИ в аграрном секторе В Азербайджане в ряде аграрных хозяйств началось применение искусственного интеллекта.
АПК
7 мая 2025 г. 17:30
В Азербайджане началось применение ИИ в аграрном секторе

В Азербайджане в ряде аграрных хозяйств началось применение искусственного интеллекта.

Об этом Report сообщил директор Центра аграрных инноваций Министерства сельского хозяйства Анар Джафаров.

По его словам, в настоящее время сотрудничающий с центром Научно-исследовательский институт овощеводства министерства и ряд частных компаний используют искусственный интеллект в производстве и переработке продукции: "Эти технологии искусственного интеллекта разработаны на основе зарубежных образцов с участием местных специалистов. Также некоторые местные компании, занимающиеся производством робототехники в стране, в экспериментальных целях произвели агродроны на основе искусственного интеллекта. Однако массовое производство агродронов в стране еще не началось. Агродроны в основном импортируются из Турции и Китая по специальному разрешению".

Представитель министерства подчеркнул, что сегодня в Азербайджане для получения единовременной субсидии на посев для интенсивных фруктовых садов с минимальной площадью 15 гектаров в качестве предварительного условия требуется установка климатических станций, основанных на искусственном интеллекте.

"Фермеры используют интернет-ресурсы для получения необходимой им информации – узнавать погодные условия, получать подробную информацию об относительной влажности воздуха, температуре воздуха, количестве осадков на посевных площадях, в садах, плантациях. В мире уже широко распространена обработка и реагирование на данные, полученные от современных климатических станций", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda aqrar sahədə süni intellektin tətbiqinə başlanılıb

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