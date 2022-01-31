В Азербайджане началось льготное страхование хурмовых садов

Посредством механизма аграрного страхования, применяемого при государственной поддержке Фонда аграрного страхования, начато льготное страхование хурмовых садов.
Как сообщили Report в Фонде аграрного страхования, теперь владельцы садов могут страховать свои хозяйства и урожай на льготных условиях при поддержке государства.
Хурма - широко распространенный в Азербайджане фрукт, приносящий фермерам большую прибыль. В настоящее время в стране насчитывается более 13 тыс. гектаров садов хурмы. Больше всего их в Гёйчайском, Шамкирском, Агдашском, Хачмазском, Уджарском, Балакенском, Гёранбойском, Самухском, Бардинском, Агджебединском и Загатальском районах.
Хурма является часто экспортируемым и приносящим в страну валюту продуктом. В 2021 году экспорт хурмы принес Азербайджану 126 млн долларов США.