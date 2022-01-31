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В Азербайджане началось льготное страхование хурмовых садов

В Азербайджане началось льготное страхование хурмовых садов Посредством механизма аграрного страхования, применяемого при государственной поддержке Фонда аграрного страхования, начато льготное страхование хурмовых садов.
АПК
31 января 2022 г. 13:03
В Азербайджане началось льготное страхование хурмовых садов

Посредством механизма аграрного страхования, применяемого при государственной поддержке Фонда аграрного страхования, начато льготное страхование хурмовых садов.

Как сообщили Report в Фонде аграрного страхования, теперь владельцы садов могут страховать свои хозяйства и урожай на льготных условиях при поддержке государства.

Хурма - широко распространенный в Азербайджане фрукт, приносящий фермерам большую прибыль. В настоящее время в стране насчитывается более 13 тыс. гектаров садов хурмы. Больше всего их в Гёйчайском, Шамкирском, Агдашском, Хачмазском, Уджарском, Балакенском, Гёранбойском, Самухском, Бардинском, Агджебединском и Загатальском районах.

Хурма является часто экспортируемым и приносящим в страну валюту продуктом. В 2021 году экспорт хурмы принес Азербайджану 126 млн долларов США.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda xurma bağlarının güzəştli sığortası başlayıb

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