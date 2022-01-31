В Азербайджане началось льготное страхование хурмовых садов

Посредством механизма аграрного страхования, применяемого при государственной поддержке Фонда аграрного страхования, начато льготное страхование хурмовых садов.

Посредством механизма аграрного страхования, применяемого при государственной поддержке Фонда аграрного страхования, начато льготное страхование хурмовых садов.

Как сообщили Report в Фонде аграрного страхования, теперь владельцы садов могут страховать свои хозяйства и урожай на льготных условиях при поддержке государства.

Хурма - широко распространенный в Азербайджане фрукт, приносящий фермерам большую прибыль. В настоящее время в стране насчитывается более 13 тыс. гектаров садов хурмы. Больше всего их в Гёйчайском, Шамкирском, Агдашском, Хачмазском, Уджарском, Балакенском, Гёранбойском, Самухском, Бардинском, Агджебединском и Загатальском районах.

Хурма является часто экспортируемым и приносящим в страну валюту продуктом. В 2021 году экспорт хурмы принес Азербайджану 126 млн долларов США.