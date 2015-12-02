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    В Азербайджане началась вакцинация против ящура

    Йолчу Ханвели: В настоящее время эпизоотическое состояние в Азербайджане стабильное

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ В целях обеспечения стабильности эпизоотического состояния в Азербайджане Государственная служба по ветеринарному контролю при министерстве сельского хозяйства на территории страны начала проводить профилактическую вакцинацию.

    Об этом Report сообщил пресс-секретарь службы Йолчу Ханвели. 

    Он отметил, что вакцинация крупнорогатого скота в первую очередь будет проводиться в пограничных, а затем и в остальных районах республики. По словам Й.Ханвели, в  настоящее время эпизоотическое состояние в Азербайджане стабильное.

    Напомним, что вакцинация проводится согласно плану мероприятий против эпизоотии в соответствии с требованиями Международного эпизоотического бюро.

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