В Азербайджане началась вакцинация против ящура

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ В целях обеспечения стабильности эпизоотического состояния в Азербайджане Государственная служба по ветеринарному контролю при министерстве сельского хозяйства на территории страны начала проводить профилактическую вакцинацию.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь службы Йолчу Ханвели.

Он отметил, что вакцинация крупнорогатого скота в первую очередь будет проводиться в пограничных, а затем и в остальных районах республики. По словам Й.Ханвели, в настоящее время эпизоотическое состояние в Азербайджане стабильное.

Напомним, что вакцинация проводится согласно плану мероприятий против эпизоотии в соответствии с требованиями Международного эпизоотического бюро.