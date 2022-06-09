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В Азербайджане началась уборка зерновых

В Азербайджане началась уборка зерновых В Азербайджане начался сбор урожая зерновых. В этом году осенние зерновые были посеяны на 1 019 934 гектарах в стране.
АПК
9 июня 2022 г. 15:07
В Азербайджане началась уборка зерновых

В Азербайджане начался сбор урожая зерновых. В этом году осенние зерновые были посеяны на 1 019 934 гектарах в стране.

Об этом сообщили Report в Министерстве сельского хозяйства.

606 338 гектаров пахотных земель приходится на пшеницу и 413 596 гектаров - на ячмень. В настоящее время ячмень убирают в 38 районах Азербайджана.

Ожидается, что в низменных районах уборка ячменя будет завершена в оптимальные сроки. Во второй декаде июня в этих регионах начнется уборка пшеницы.

По оперативной информации на 9 июня, в уборочном процессе задействовано 986 комбайнов. В активной уборке задействовано 417 комбайнов местных филиалов ОАО "Агросервис" и 569 комбайнов физических и юридических лиц.

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