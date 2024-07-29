В Азербайджане началась регистрация на участие в ярмарке продукции пчеловодства

В Азербайджане началась регистрация на участие в 24-й Республиканской выставке-ярмарке продукции пчеловодства, которая пройдет 9-29 сентября в Баку при совместной организации Министерства сельского хозяйства и Ассоциации пчеловодов Азербайджана.

В Азербайджане началась регистрация на участие в 24-й Республиканской выставке-ярмарке продукции пчеловодства, которая пройдет 9-29 сентября в Баку при совместной организации Министерства сельского хозяйства и Ассоциации пчеловодов Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, ярмарка будет работать по адресу Наримановский район, ул. Фатали хана Хойского, 5 (недалеко от станции метро "Гянджлик").

В этом году в ярмарке примут участие 250 пчеловодов. На ярмарку могут подать заявку фермеры, имеющие не менее 40 пчелиных семей, которые они задекларировали в Электронной сельскохозяйственной информационной системе (EKTİS) до 26 июля текущего года. Один пчеловод сможет выставить на продажу максимум 400 кг меда и 30 рамок с медом.

Для участия в ярмарке необходимо зарегистрироваться онлайн через сайт bal.kendden.az с 08:00 29 июля до 20:00 2 августа.

Прием образцов меда на проверку качества пройдет с 19 по 27 августа. Продукция пчеловодства, не соответствующая стандартам, не будет допущена к продаже.