В Азербайджане на сегодняшний день собрано около 150 тысяч тонн хлопка

На сегодняшний день в Азербайджане с полей собрано и сдано в пункты сбора около 150 тысяч тонн хлопка кондиционного веса.

На сегодняшний день в Азербайджане с полей собрано и сдано в пункты сбора около 150 тысяч тонн хлопка кондиционного веса.

Об этом Report сообщили в министерстве сельского хозяйства.

В этом году фермеры посеяли хлопок на площади более 100 тысяч гектаров.

Согласно решению Совета по аграрным субсидиям, с этого года за хлопок, переданный в пункты сбора, выдается только субсидия на продукт. Тем же решением сумма ее была увеличена со 100 до 170 манатов за тонну. В результате обсуждений, проведенных министерством сельского хозяйства с предприятиями по сбору и переработке хлопка, в 2022 году закупочная цена на хлопок-сырец в январе и августе дважды возросла на 50 манатов. Если в прошлом году 1 тонна хлопка первого сорта покупалась у фермеров за 700 манатов, то в этом году за 1 тонну хлопка того же сорта фермерам выплачивается 800 манатов.