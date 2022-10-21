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В Азербайджане на сегодняшний день собрано около 150 тысяч тонн хлопка

В Азербайджане на сегодняшний день собрано около 150 тысяч тонн хлопка На сегодняшний день в Азербайджане с полей собрано и сдано в пункты сбора около 150 тысяч тонн хлопка кондиционного веса.
АПК
21 октября 2022 г. 15:29
В Азербайджане на сегодняшний день собрано около 150 тысяч тонн хлопка

На сегодняшний день в Азербайджане с полей собрано и сдано в пункты сбора около 150 тысяч тонн хлопка кондиционного веса.

Об этом Report сообщили в министерстве сельского хозяйства.

В этом году фермеры посеяли хлопок на площади более 100 тысяч гектаров.

Согласно решению Совета по аграрным субсидиям, с этого года за хлопок, переданный в пункты сбора, выдается только субсидия на продукт. Тем же решением сумма ее была увеличена со 100 до 170 манатов за тонну. В результате обсуждений, проведенных министерством сельского хозяйства с предприятиями по сбору и переработке хлопка, в 2022 году закупочная цена на хлопок-сырец в январе и августе дважды возросла на 50 манатов. Если в прошлом году 1 тонна хлопка первого сорта покупалась у фермеров за 700 манатов, то в этом году за 1 тонну хлопка того же сорта фермерам выплачивается 800 манатов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda bu günə qədər 150 min tona yaxın pambıq yığılıb

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