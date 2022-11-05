В Азербайджане на сегодняшний день собрано более 221 тысячи тонн хлопка

В Азербайджане на сегодняшний день с полей собрано и доставлено на пункты сбора более 221 тысячи тонн хлопка в кондиционном весе.

В Азербайджане на сегодняшний день с полей собрано и доставлено на пункты сбора более 221 тысячи тонн хлопка в кондиционном весе.

Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

В этом году хлопок был засеян на площади более 100 тысяч гектаров в 16 районах, в основном в Саатлинском, Агджебединском, Сабирабадском и Бардинском районах. Площадь хлопковых полей на территории этих районов составляет более 11 тысяч гектаров, и на их долю приходится более 45% посевных хлопковых полей по всей республике.

По окончании вегетационного периода начался массовый сбор урожая с помощью комбайнов. В процессе задействовано 447 комбайнов и 3 085 тракторных буксиров. Количество хлопкоуборочных комбайнов позволяет убирать с полей около 100% урожая с помощью техники.

В настоящее время средняя урожайность хлопка в республике составляет 21,2 ц/га. В Агджебединском, Бейлаганском, Имишлинском, Саатлинском, Сабирабадском, Евлахском и Зардабском районах средняя урожайность выше общереспубликанского показателя.

Согласно решению Совета по аграрным субсидиям, с этого года за хлопок, переданный в пункты сбора, выдается только субсидия на продукт. Тем же решением сумма ее была увеличена со 100 до 170 манатов за тонну. В результате обсуждений, проведенных министерством сельского хозяйства с предприятиями по сбору и переработке хлопка, в 2022 году закупочная цена на хлопок-сырец в январе и августе дважды возросла на 50 манатов. Если в прошлом году 1 тонна хлопка первого сорта покупалась у фермеров за 700 манатов, то в этом году за 1 тонну хлопка того же сорта фермерам выплачивается 800 манатов.