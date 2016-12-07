В Азербайджане на площади в 40 тыс. га предусматривается создать новый фундуковый сад

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане на площади в 40 тыс. га предусмотрено создать новый фундуковый сад.

Как сообщили Report из министерства сельского хозяйства, в этом году фундуковые сады созданы на площади в 10 240 га.

В прошлом году саженцы фундука в основном посажены в Закатале, Балакяне и Гусаре.

В целом, по стране фундуковые сады предусматривается создать в 12 районах – Закатале, Гахе, Габале, Балакяне, Хачмазе, Гусаре, Губе, Огузе, Шеки, Шабрани, Исмаиллы и Евлахе.

Напомним, что согласно распоряжению президента Ильхама Алиева предусматривается усиление господдержки развитию фундуководства. С этой целью выделено 700 тыс. манатов.

Средства будут выданы в виде субсидий фермерам, выращивающим саженцы для создания новых фундуковых садов.