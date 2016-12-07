 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане на площади в 40 тыс. га предусматривается создать новый фундуковый сад

    В этом году фундуковые сады созданы на площади в 10 240 га

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане на площади в 40 тыс. га предусмотрено создать новый фундуковый сад.

    Как сообщили Report из министерства сельского хозяйства, в этом году фундуковые сады созданы на площади в 10 240 га.

    В прошлом году саженцы фундука в основном посажены в Закатале, Балакяне и Гусаре.

    В целом, по стране фундуковые сады предусматривается создать в 12 районах – Закатале, Гахе, Габале, Балакяне, Хачмазе, Гусаре, Губе, Огузе, Шеки, Шабрани, Исмаиллы и Евлахе.

    Напомним, что согласно распоряжению президента Ильхама Алиева предусматривается усиление господдержки развитию фундуководства. С этой целью выделено 700 тыс. манатов.

    Средства будут выданы в виде субсидий фермерам, выращивающим саженцы для создания новых фундуковых садов. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi