О нас
Аудио новости

В Азербайджане на агрокультурах испытают новый агрохимикат

В Азербайджане на агрокультурах испытают новый агрохимикат Между центром аграрных инноваций Минсельхоза и российским научно-производственным центром “Эврика” подписано соглашение о сотрудничестве в проведении испытаний нового агрохимиката “Росток” на различных сельскохозяйственных растениях в стране.
АПК
4 мая 2022 г. 12:32
В Азербайджане на агрокультурах испытают новый агрохимикат

Между Центром аграрных инноваций Минсельхоза и российским научно-производственным центром “Эврика” подписано соглашение о сотрудничестве в проведении испытаний нового агрохимиката “Росток” на различных сельскохозяйственных растениях в стране.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство, в опытных хозяйствах научно-исследовательских учреждений Минсельхоза предусмотрено проведение испытаний нового агрохимиката на площади 27 гектаров, на 12 различных сельскохозяйственных культурах.

Новое агрохимическое вещество играет важную роль в повышении урожайности и устойчивости растений к воздействию стрессовых факторов, а также в регуляции их роста и развития.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan to test new Russian-made agrochemical substance
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ilk dəfə yeni aqrokimyəvi maddənin sınaqları keçiriləcək

Самое важное

Фестиваль Харыбюльбюль планируется провести в Шуше 12-14 мая
Фестиваль "Харыбюльбюль" планируется провести в Шуше 12-14 мая
4 мая 2022 г. 12:13
Репортаж из построенной в поселке Кюрдаханы новой школы
ФотоРепортаж из построенной в поселке Кюрдаханы новой школы
3 мая 2022 г. 16:34
МО: На полигоне Сейфали утилизируют боеприпасы
МО: На полигоне Сейфали утилизируют боеприпасы
3 мая 2022 г. 15:21
Президент Ильхам Алиев поздравил израильского коллегу
Президент Ильхам Алиев поздравил израильского коллегу
3 мая 2022 г. 13:28
Жительница Кюрдаханы: Мехрибан ханым узнала, что мы нуждаемся в новой школе
Жительница Кюрдаханы: Мехрибан ханым узнала, что мы нуждаемся в новой школе
3 мая 2022 г. 13:20
Педагог: Открытие новой школы поможет повысить качество образования в поселке Кюрдаханы
ФотоПедагог: Открытие новой школы поможет повысить качество образования в поселке Кюрдаханы
3 мая 2022 г. 12:25
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии школы № 304
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии школы № 304
2 мая 2022 г. 21:35
Президент и первая леди приняли участие в открытии нового жилого комплекса для семей шехидов и инвалидов войны
ФотоПрезидент и первая леди приняли участие в открытии нового жилого комплекса для семей шехидов и инвалидов войны
2 мая 2022 г. 21:01
В Азербайджане медработникам будут выдавать льготные ипотечные кредиты
В Азербайджане медработникам будут выдавать льготные ипотечные кредиты
2 мая 2022 г. 12:57
Армяне подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре
Армяне подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре
2 мая 2022 г. 10:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi