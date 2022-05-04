В Азербайджане на агрокультурах испытают новый агрохимикат

Между центром аграрных инноваций Минсельхоза и российским научно-производственным центром “Эврика” подписано соглашение о сотрудничестве в проведении испытаний нового агрохимиката “Росток” на различных сельскохозяйственных растениях в стране.

Между Центром аграрных инноваций Минсельхоза и российским научно-производственным центром “Эврика” подписано соглашение о сотрудничестве в проведении испытаний нового агрохимиката “Росток” на различных сельскохозяйственных растениях в стране.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство, в опытных хозяйствах научно-исследовательских учреждений Минсельхоза предусмотрено проведение испытаний нового агрохимиката на площади 27 гектаров, на 12 различных сельскохозяйственных культурах.

Новое агрохимическое вещество играет важную роль в повышении урожайности и устойчивости растений к воздействию стрессовых факторов, а также в регуляции их роста и развития.