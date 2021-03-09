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В Азербайджане на 3 года освобождаются от налогов импорт и продажа пшеницы

В Азербайджане на 3 года освобождаются от налогов импорт и продажа пшеницы Импорт и реализация пшеницы, производство и продажа пшеничной муки и хлеба в Азербайджане освобождены от налогов еще на 3 года - до 2024 года.
АПК
9 марта 2021 г. 19:17
В Азербайджане на 3 года освобождаются от налогов импорт и продажа пшеницы

Импорт и реализация пшеницы, производство и продажа пшеничной муки и хлеба в Азербайджане освобождены от налогов еще на 3 года - до 2024 года.

Как сообщает Report, это нашло отражение в изменениях в Налоговый кодекс, утвержденных указом президента Ильхама Алиева.

Импорт и продажа пшеницы, производство и реализация пшеничной муки и хлеба в Азербайджане были освобождены от налогов до 1 января 2021 года.

Еще одним изменением на 3 года увеличен срок освобождения от НДС производства и реализации отрубей.

Согласно действующему Кодексу, производство и реализация отрубей были освобождены от НДС с 1 марта 2019 года сроком на 2 года.

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Версия на английском языке Azerbaijan exempts wheat imports and sales from taxes for another 3 years
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda buğdanın idxalı və satışı 3 il vergidən azad edildi

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