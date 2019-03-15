Шахин Мустафаев: Мы предлагаем внедрять иранские технологии для производства сухофруктов в Азербайджане

Сотрудничество между Азербайджаном и Ираном в области сельского хозяйства имеет большой потенциал.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Шахин Мустафаев на 13-м заседании межправительственной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной сферах между Азербайджаном и Ираном.

По его словам, ОАО "Агролизинг" при министерстве сельского хозяйства получило 44 единицы сельскохозяйственной техники из Ирана: "В целях дальнейшего углубления нашего сотрудничества в этой области, мы предлагаем внедрение иранских технологий в производстве сушеных фруктов и овощей, сотрудничество в сфере аграрных исследований и торговли, подписание соглашения о сотрудничестве в области продовольственной безопасности.

Министр экономики и финансов Ирана Фархад Дежпасанд рассказал, что стороны достигли договоренности о совместном использовании земель в сельскохозяйственном секторе.