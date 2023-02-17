В Азербайджане изучат возможности применения нанотехнологий в плодоводстве

Научно-Исследовательский Институт плодоводства и чаеводства Министерства сельского хозяйства в Губе и Национальное аэрокосмическое агентство (MAKA) Министерства оборонной промышленности проведут исследования в области применения технологии получения новых удобрений на основе нанокомпозитов в плодоводстве и оценки влияния наночастиц на развитие плодовых культур.
Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства Азербайджана.
В данной связи между MAKA и Институтом экологии подписано соглашение о сотрудничестве в проведении научно-технических работ.
На церемонии подписания была дана подробная информация о деятельности Института плодоводства и чаеводства, реализуемых проектах, обсуждены интересующие научных сотрудников вопросы.