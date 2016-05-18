​В Азербайджане идет сбор сведений о неиспользуемых землях

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ На сегодняшний день в Азербайджане внесены поправки в законодательную базу о взыскании штрафов за неиспользование земельных участков.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам заместитель министра сельского хозяйства Ильхам Гулиев.

По словам И.Гулиева, до конца года будут собраны сведения об этих земельных участках: "Районные управления министерства получили указание определить общую площадь неиспользуемых земель. Думаю, что до конца года правительству будет предоставлена полная информация".